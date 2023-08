Total normal: Ed Sheeran überrascht Fans im Hotdog-Laden!

Er zeigt sich mal wieder von seiner bodenständigen Seite! Ed Sheeran (32) ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Künstler der heutigen Zeit. Mit seinen Songs und Alben stürmt der Brite regelmäßig die Charts. Doch neben all dem Erfolg ist der "Shape Of You"-Interpret ziemlich auf dem Boden geblieben – was er nun einmal mehr unter Beweis stellt: Ed verteilt ganz selbstverständlich Essen an seine Fans!

Am Samstag machte der Musiker seinen Fans vor seinem Konzert in Chicago eine große Freude: Er stellte sich prompt hinter eine Theke und verteilte mit einem Lächeln im Gesicht Hotdogs. Via Twitter teilte der Laden The Wiener's Circle diesen coolen Moment mit den Followern und schrieb: "Unser neuester Praktikant Ed Sheeran muss noch viel lernen, er ist viel zu korrekt und freundlich."

Das ist nicht das erste Mal, dass Ed für so eine spontane Überraschung gut ist. Erst vor wenigen Monaten hatte der Künstler ein ungeplantes Straßenkonzert gegeben. Nach seinem gewonnenen Gerichtsprozess hatte sich der zweifache Vater auf ein Auto gestellt und für seine Fans einen Hit nach dem anderen geschmettert.

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

