Katie Price will mit On-off-Freund Carl ihr sechstes Kind!

Woher kommt dieser Gedanke so plötzlich? Katie Price ist bereits Mutter von fünf Kindern von drei verschiedenen Männern – mit ihren Partnern scheint es bisher nicht sonderlich gut funktioniert zu haben. Auch mit ihrem aktuellen Freund Carl Woods (34) führt das ehemalige Model eine On-off-Beziehung. Trotzdem verlobte sich das Liebespaar 2021. Eine Hochzeit erfolgte bisher nicht. Jetzt verrät die 45-Jährige, dass sie mit dem Influencer sogar noch einen Schritt weitergehen würde: Katie möchte mit Carl ihr sechstes Kind bekommen!

Im Podcast "The Secret To..." unterhält sich die Britin mit Vicky Pattison (36) über ihren aktuellen Beziehungsstatus. Das Paar streite sich wegen "dummer Dinge", aber Höhen und Tiefen habe man in jeder Beziehung. Trotzdem sei sie bereit, ihren Verlobten nach drei gemeinsamen Jahren zu heiraten – mit ihm habe sie es etwas langsamer angehen lassen. Der Wunsch nach Nachwuchs scheint bei Katie jedoch besonders groß. "Ich bin 45, also ich weiß nicht wirklich, was passieren wird, aber ich möchte mehr Kinder, weil [Carl] keine hat und ich würde gerne ein Kind mit ihm haben", gibt sie zu verstehen.

Diese Ankündigung macht die fünffache Mama nur wenige Wochen nachdem ihr Ex-Mann Peter Andre (50) öffentlich machte, erneut Vater zu werden. Ob ihre neue Kinderplanung möglicherweise mit dieser Nachricht zusammenhängt, ist nicht klar. Es soll zwischen Katie und Carl immer wieder wegen Peter kriseln.

Instagram / katieprice Katie Price mit zwei ihrer Kinder

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Instagram / https://www.instagram.com/peterandre Peter Andre, TV-Persönlichkeit

