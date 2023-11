Krasser Selbstversuch: Alex Zverev in großer Sorge um Sophia

War dieses Experiment zu viel? Bereits seit 2021 sind Sophia Thomalla (34) und Alexander Zverev (26) ein Herz und eine Seele. Als eingeschworenes Team unterstützen sie sich gegenseitig – privat wie beruflich. Doch jetzt wagt die Moderatorin einen Versuch, der für sie nicht ungefährlich ist. Und das geht offenbar auch an dem Tennisstar nicht spurlos vorbei: Alex hatte richtig Angst um seine Sophia.

In der Doku "Schmerz lass nach! – Das Selbstexperiment" will Sophia herausfinden, wie es ist, von Schmerzmitteln abhängig zu sein. Unter Aufsicht eines Arztes setzt sie sich dabei einem übermäßigen Konsum von Opiaten aus. Ein riskantes Experiment, das ihren Freund wenig begeistert haben soll. "Weil er sich natürlich sehr sorgt und er gerade als Spitzensportler sehr darauf achtet, was man seinem Körper zuführt. Er hat sich die ganze Zeit über sehr gesorgt", erzählt die 34-Jährige Bild. Und auch für sie selbst sei der Versuch zwischenzeitig "grenzwertig" gewesen.

Für Sophia ist die Einnahme von Schmerzmitteln allerdings nichts Neues. Sie leidet nämlich seit ihrer Geburt an einer venösen Malformation, einer seltenen Gefäßmissbildung. Bereits seit ihrer Kindheit wurde sie immer wieder operiert. "Dadurch musste ich immer direkt nach der OP Schmerzmittel nehmen – aber nur einen Tag. Und nicht so stark dosierte", erklärt sie. Mit der Doku wolle sie nun auf das Abhängigkeitspotenzial von Schmerzmitteln aufmerksam machen.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, Instagram 2022

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla

