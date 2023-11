Sophia Thomalla stellt sich einem irren Schmerzexperiment!

Sie wagt ein krasses Experiment! Sophia Thomalla (34) ist ein bekanntes Model und hat sich auch als Moderatorin einen Namen gemacht. Die Karriere der Schauspielerin geht seit Jahren steil bergauf: Egal ob mit polarisierenden Werbedeals, als Covergirl des Playboys oder mit der Moderation von beliebten TV-Shows wie Are You The One? – die Blondine schwimmt auf der Erfolgswelle! Als Protagonistin einer neuen Reportage stellt sich Sophia nun einem beeindruckenden Selbstexperiment.

Im Rahmen der Show, die laut DWDL "Schmerz lass nach – Das Schmerzexperiment" heißen soll, wird sich Sophia einem spannenden Versuch stellen: Die 34-Jährige wird schmerzsimulierende Substanzen am eigenen Körper testen! Sie möchte damit herausfinden, wie es ist, unter permanenten Schmerzen im Alltag zu leben. Auch die Auswirkungen von starken Schmerzmitteln auf die physische und psychische Verfassung sollen dokumentiert werden. Ab dem 15. November wird die Show auf RTL+ zu sehen sein.

Die Fans können sich auf weitere Shows mit Sophia freuen: Wie am Donnerstag bekannt wurde, geht die Datingshow "Are You The One?" in die nächste Runde. Am 16. November werden neue Singles ihr Perfect Match suchen! Mit dabei ist auch ein bekanntes Gesicht: Sidar Sahin von Make Love, Fake Love ist ebenfalls am Start.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla beim AYTO-Dreh

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Oktober 2022 auf den Malediven

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla

