Nach Indizien zur Geburt: Travis Barker erstmals gesichtet!

Er zeigt sich der Öffentlichkeit. Insidern zufolge soll der erste Nachwuchs von Kourtney Kardashian (44) und ihrem Mann Travis Barker (48) bereits Anfang November das Licht der Welt erblickt haben. Bislang bestätigten die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Blink182-Schlagzeuger die Geburt ihres Wonneproppens noch nicht – die Hinweise, die dafür sprechen, verdichten sich aber. Nun wurde Travis erstmals öffentlich gesichtet!

Das zeigen jetzt aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen. Darauf ist zu sehen, wie der 48-Jährige an einem verregneten Tag durch Los Angeles schlendert. Er kombiniert einen schwarzen Mantel mit einer farblich passenden Hose und vervollständigt den Look mit einer Strickmütze sowie einer stylishen Sonnenbrille. Von seiner Frau Kourtney fehlt auf den Schnappschüssen allerdings jegliche Spur – hat der Musiker vielleicht einige Besorgungen für seine kleine Familie erledigt?

Erst am Mittwoch hatte Travis seinen 48. Geburtstag gefeiert – zu diesem Anlass widmete Kourtney ihm rührende Worte auf Instagram. Aber damit nicht genug: Mit dem Post gab die 44-Jährige ihren Fans ein Indiz dafür, dass ihr Söhnchen bereits auf der Welt sein könnte. "An meinen Ehemann, meinen Seelenverwandten, meinen besten Freund, meinen Liebsten, meinen Daddy für unseren kleinen Jungen, mein Ein und Alles", schrieb sie verheißungsvoll.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

