Passt das? Oliver Pocher und Ex Amira gehen aufs Traumschiff

Sie flimmern gemeinsam über die Bildschirme! Ende August wurden die hartnäckigen Gerüchte zur traurigen Gewissheit: Nach fast vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern gaben Amira (31) und Oliver Pocher (45) das Ende ihrer Beziehung bekannt. Die Trennung macht den beiden sehr zu schaffen – die Moderatorin verriet sogar, dass sie dem Komiker daher momentan nicht vor die Augen treten wolle. Doch bald wird man die beiden noch einmal zusammen sehen: Die Pochers gehen aufs Traumschiff!

Das geht nun aus einer offiziellen Pressemitteilung vom ZDF hervor. Am 1. Januar 2024 geht das einstige Paar gemeinsam auf hohe See. Dabei bringt "Das Traumschiff" sie an einen der schönsten Orte der Welt – nämlich Nusantara. Mit dabei sind wie gewohnt auch Serienkapitän Florian Silbereisen (42), Barbara Wussow (62) sowie Daniel Morgenroth.

Bereits im Februar kamen Spekulationen über einen geheimen Dreh auf. Wie Bild berichtete, soll es die Handlung der Folge in sich haben: Kapitän Max Parger alias Florian verliebt sich in eine Passagierin, gespielt von Wanda Perdelwitz – doch die ist verheiratet. Ihren Ehemann verkörpert niemand Geringeres als Olli. Welche Rolle seine Ex Amira ergattern konnte, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

