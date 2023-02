Geheimer Dreh: Oliver Pocher ist bald bei "Das Traumschiff"

Oliver Pocher (45) ergattert eine Rolle in Das Traumschiff! Seit 1981 läuft das beliebte TV-Format im ZDF. Immer wieder sind neben ausgebildeten Schauspielern auch Prominente in größeren oder kleineren Rollen in der Sendung zu sehen. Zuletzt wurde darüber spekuliert, ob nicht sogar bald Amira Pocher (30) bei Kapitän Max Parger einchecken könnte. Jetzt wurden Details zum neuen "Traumschiff"-Dreh veröffentlicht: Oliver Pocher wird in der Fernsehreihe zu sehen sein!

Bild berichtet, dass der Comedian neben Florian Silbereisen (41) eine Rolle beim "Traumschiff" übernehmen wird. Die Folge wird Ende des Jahres ausgestrahlt. Worum geht es beim "Traumschiff" dieses Mal? Die Handlung hat es in sich: Kapitän Max Parger alias Florian verliebt sich in eine Passagierin, gespielt von Wanda Perdelwitz – doch die ist verheiratet. Ihren Ehemann verkörpert niemand Geringeres als Olli Pocher. Neben dem Komiker soll auch seine Frau Amira eine Rolle in der Folge ergattert haben.

Auf Instagram repostete Olli den Artikel von Bild und veröffentlichte dazu einen Chatverlauf zwischen ihm und Florian. "Du hast doch was mit meiner Frau, du Schwein", schrieb der 45-Jährige scherzhaft an den Schlagersänger. Die Gelegenheit ließ Olli nicht aus, um Iris Klein (55) einen Seitenhieb zu geben. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) verarbeitet aktuell ihre Trennung von Peter Klein (55) in aller Öffentlichkeit. "Social Media lernen von Iris Klein", witzelte Olli.

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher im September 2022 in München

Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de