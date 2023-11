"Promi Big Brother": Peter Klein packt seine Yvonne ein!

Sie macht sich ganz klein für ihn! Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) sind seit ihrer angeblichen Affäre während des diesjährigen Dschungelcamps ein eingeschworenes Team – nun muss der gelernte Maler und Lackierer seine Herzensdame aber verlassen. Er zieht nämlich ins Promi Big Brother-Haus. Der Blondine fällt es sichtlich schwer, sich von ihrem guten Freund zu trennen: Yvonne quetscht sich in Peters Koffer!

In seiner Instagram-Story postet der Ex von Iris Klein (56) ein Video, das ihn beim Packen seines Koffers zeigt. "Ich nehme nur das absolut Notwendige mit. […] Wer braucht schon Klamotten? Das Einzige, was ich brauche, kommt jetzt" , verkündet der Tattoo-Liebhaber. Und dann kommt auch schon seine Yvonne! Die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin klettert in den Koffer und Peter schließt zufrieden den Reißverschluss. Die beiden machen deutlich, dass sie wohl keine Sekunde ohne einander verbringen möchten.

Bis zum Wiedersehen dürfte vielleicht sogar weniger Zeit als erwartet vergehen: Laut einiger Medienberichte soll Yvonne einen Gastauftritt bei "Promi Big Brother" erhalten – dem Handwerker würde sicher das Herz aufgehen. Auf jeden Fall steht die Schauspielerin Peter außerhalb des Containers bei: "Yvonne wird mich dadurch unterstützen, dass sie meine Hauptansprechpartnerin für alle Fragen außerhalb des Containers sein wird", plauderte Peter gegenüber Promiflash aus.

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Juni 2023

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

