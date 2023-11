"Schönstes Mädchen": Jannik Kontalis schwärmt von Gerda!

Er schmeichelt ihr! Fans munkeln schon länger, dass Jannik Kontalis und Gerda Lewis (31) in einer Beziehung sind. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin machte aber erst kürzlich klar, dass sie ihr Glück erst mal im Privaten genießen möchte. Der TV-Star wollte sich bisher nicht zu den Gerüchten äußern. Nun feiert Gerda aber ihren 31. Geburtstag und Jannik gratuliert seinem Schwarm mit einer zuckersüßen Nachricht!

In seiner Instagram-Story gratuliert der Hottie dem Model zum Geburtstag. "Alles Gute zum Geburtstag an das schönste Mädchen, sowohl von innen als auch von außen", macht der Influencer der ehemaligen Bachelorette den Hof. Augenscheinlich hat sich der Reality-TV-Star noch mehr ins Zeug gelegt, wie in einer Story von Gerda zu sehen ist: Ihre Freunde haben zusammen mit Jannick eine Überraschungsparty für die Beauty organisiert! "Leute, ich bin gerade so geflasht", freut sich das Geburtstagskind.

Die Party mit ihren Liebsten ist sicher eine willkommene Ablenkung für die gelernte Kosmetikerin. Erst kürzlich machte sie bekannt, dass ihre Modemarke "Purestain" insolvent ist: "Wir wurden die ganzen Jahre über vor extreme Herausforderungen gestellt, [...] irgendwann hat es uns einfach überrollt." Die Beauty habe ihr Vertrauen leider in die falschen Personen gesetzt.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Model

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im August 2023

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Oktober 2023

Anzeige

Wie findet ihr Janniks Geburtstagsnachricht an Gerda? Total süß! Eher kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de