So steht Arianas Familie zu ihrer Beziehung mit Ethan Slater

Ariana Grande (30) und Ethan Slater (31) machen wohl Nägel mit Köpfen. Die Sängerin und der Schauspieler sorgen bereits seit einigen Monaten für zahlreiche Schlagzeilen. Doch geht es dabei weniger um ihre Karrieren, sondern vielmehr um ihre aufblühende Liebe. Seitdem ihre Romanze im Juli öffentlich geworden war, sollen sich die beiden immer mehr angenähert haben. Nun habe das Paar einander sogar seine Familien vorgestellt. Ethan soll bei Arianas Verwandtschaft besonders gut ankommen.

"Die Beziehung von Ethan und Ariana läuft sehr gut und sie sind beide sehr in das Leben des anderen integriert", verrät ein Insider gegenüber Us Weekly und fügt hinzu: "Ethan hat ihre Familie kennengelernt. Und sie hat seine Familie kennengelernt." Doch was sagen die Liebsten der "Positions"-Interpretin zu dem neuen Mann an ihrer Seite? Nach dem nervenaufreibenden Kennenlernen soll "Arianas gesamte Familie [Ethan] ihren Segen gegeben" haben, lässt die Quelle verlauten. Auch deshalb könne ihre Beziehung zum derzeitigen Zeitpunkt kaum besser laufen.

Gerade erst wagten die 30-Jährige und ihr Liebster einen anderen bedeutenden Schritt. Sie zeigten sich erstmals als Duo in den sozialen Medien. Auf einem Schnappschuss auf Instagram posieren sie gemeinsam mit den Schauspielern Andrew Rannells (45) und Josh Gad (42). Sichtlich ausgelassen grinsen sie dabei in die Kamera.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Andrew Rannells Josh Gad, Ethan Slater, Andrew Rannells und Ariana Grande, 2023

