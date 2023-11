Taylor Swift neu verliebt: Seltener Auftritt ihres Ex!

Joe Alwyn (32) lässt sich mal wieder sehen. Im April wurde bekannt, dass sich der Schauspieler und Taylor Swift (33) nach sechs Jahren getrennt haben. Angeblich kam der Brite nicht mit dem Bekanntheitsgrad seiner damaligen Partnerin zurecht. Inzwischen schwebt Taylor wieder auf Wolke sieben – dank dem NFL-Hottie Travis Kelce (34). Und während seine Ex turtelt, besuchte Joe nun nach langer Zeit wieder eine Veranstaltung.

Am Mittwoch besuchte der Blondschopf die British GQ Men of the Year Awards in London. Für die Paparazzi posierte der 32-Jährige nach sechs Monaten Red-Carpet-Pause in einem lässigen Look. Dieser setzte sich aus einem coolen Lederjackett sowie einer dunklen Jeans und einem schlichten weißen Hemd zusammen. Auf dem glamourösen Event gönnte sich der Brite bestimmt auch den ein oder anderen Cocktail.

Derweil machten Taylor und Travis ihre Beziehung vor wenigen Tagen offiziell. Nach dem Konzert der "Shake It Off"-Interpretin in Buenos Aires stürmte sie auf den Tight End der Kansas City Chiefs zu und gab ihm einen leidenschaftlichen Kuss. Was wohl ihr Ex Joe über ihre neue Liebelei denkt?

Getty Images Joe Alwyn, britischer Schauspieler

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im November 2023 in Buenos Aires

