David Guetta und Jessica Ledon sind offenbar wieder zusammen

Die beiden sind wohl doch zusammen! David Guetta (55) und Jessica Ledon daten sich inzwischen seit knapp acht Jahren. Ihren letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten sie im April vergangenen Jahres – danach wurde spekuliert, ob sich das Paar getrennt habe. Im Oktober wurde dann sogar berichtet, dass sie nicht mehr zusammen sein sollen. Doch diese Vermutungen scheinen nicht zu stimmen. Denn Jessica und David zeigen sich wieder gemeinsam am Strand.

Am vergangenen Sonntag zeigte sich das Paar wieder sehr vertraut am Strand von Miami. Sollten David und Jessica zwischenzeitlich wirklich getrennt gewesen sein – jetzt sind sie anscheinend wieder zusammen. Auf einer Liege kuschelten sie sich aneinander und Jessica streichelte das Bein des DJs. Bei einem Spaziergang mit ihrer französischen Bulldogge nahmen sie bei der Hand und wollten sich scheinbar gar nicht mehr loslassen. Dabei lachten sie viel und wirkten sehr vertraut.

Nicht einmal eine Woche vor diesen Aufnahmen zeigten sich die beiden schon mal turtelnd am Strand. Scheint fast so, als wären sie in einem Valentinstags-Urlaub unterwegs. Eine Trennung wurde auch weder von David noch von Jessica offiziell bestätigt.

MEGA David Guetta und Jessica Ledon

MEGA Jessica Ledon und David Guetta im Februar 2023

ActionPress Jessica Ledon und David Guetta

