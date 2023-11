Dieser "The Masked Singer"-Gewinner ist totaler Fan-Favorit!

Dieser Sieger hat es den Fans am meisten angetan! Am Samstag wird die neue Staffel der erfolgreichen Ratesendung The Masked Singer starten. Bereits in den vergangenen Ausgaben haben schon so einige Promis bewiesen, was für Gesangstalente doch in ihnen stecken und wie wandelbar sie sind. Insbesondere Tom Beck (45), Sasha (51) und Alexander Klaws (40) haben das Rateteam ganz schön an der Nase herumgeführt. Dieser Gewinner konnte dabei die Zuschauer am meisten von sich überzeugen!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 17. November, 15:48 Uhr] hervorgeht, konnte einer der vergangenen Sieger die Herzen der Fans ganz besonders im Sturm erobern. Insgesamt 1.393 haben dabei für ihren Favoriten gestimmt. Herauskristallisieren kann sich dabei Alexander Klaws als Mülli Müller mit 522 Stimmen und somit 37,5 Prozent! Silber geht währenddessen an Sarah Engels (31) als Skelett mit 228 Stimmen, was 16.4 Prozent entspricht. Bloß acht Personen weniger stimmten hingegen für Tom Beck als Faultier.

Für die neunte Staffel wurde sich eine ganz besondere Neuerung ausgedacht, wie auf Instagram verkündet worden war: Alle neuen Masken bleiben bis zur ersten Show geheim! Auf diese Weise kann sich weder ein Charakter im Vorhinein einen Vorteil verschaffen noch kann im Voraus auf den Promi darunter spekuliert werden.

