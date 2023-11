Fünfter Todestag: Danni gedenkt rührend toten Jens Büchners

Es ist ein schwerer Tag für Daniela Büchner (45) und ihre Familie. Am 17. November 2018 starb der Goodbye Deutschland-Auswanderer Jens Büchner (✝49) an den Folgen von Lungenkrebs. Er hinterließ seine Frau, seine Zwillinge Jenna und Diego sowie die Kinder, die Danni mit in die Beziehung gebracht hatte: Joelina (23), Jada (18) und Volkan. Inzwischen ist Jens schon fünf Jahre tot. Zu seinem Todestag gedenkt Danni seiner nun mit liebevollen Worten.

"Heute möchte ich mit euch über einen ganz besonderen Menschen sprechen, der vor fünf Jahren viel zu früh von uns gegangen ist – mein lieber Ehemann Jens", schreibt die 45-Jährige zu einem Throwback-Video auf Instagram. "Seitdem ist ein Teil meines Herzens irgendwie auf Abwegen", fügt sie hinzu. Danni sei dankbar für die Zwillinge: "Jenna ist so niedlich, dass man sie einfach nur knuddeln möchte, genau wie Jens. Und dann haben wir Diego, der seinen Vater in Sachen Chaos und gute Laune übertrifft."

Der Verstorbene lebt sowohl in seinen Kindern als auch in seiner Stieftochter Jada weiter. Die hat sich nämlich ein Tattoo für ihn stechen lassen. Die Beauty ließ sich die Geburtsjahre ihres leiblichen Vaters, ihrer Mutter und von Jens tätowieren – und darunter auch die Todesjahre 2009 und 2018 der wichtigen Männer in ihrem Leben. Damit verdeutlicht Jada noch einmal mehr, wie nahe sie und der "Großer Bruder"-Interpret sich standen.

