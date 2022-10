Dannis Tochter Jada hat Tattoo für Stiefvater Jens Büchner

Jada Karabas (17) gedenkt Jens Büchner (✝49). Der Schlagerstar verstarb im Jahr 2018 an Lungenkrebs – und hinterließ eine große Patchworkfamilie. Seine damalige Ehefrau Danni Büchner (44) brachte drei Kinder in die Ehe: Joelina (22), Volkan und Jada. Obwohl es nicht seine leiblichen Kinder waren, kümmerte sich der Musiker wohl liebevoll um sie. Daher widmete Jada ihrem verstorbenen Stiefpapa Jens nun auch ein Tattoo!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sie ihren Followern ihr neues Tintenkunstwerk. Die Beauty hat sich die Geburtsjahre ihres leiblichen Vaters, ihrer Mutter und von Jens tätowieren lassen – und darunter auch die Todesjahre 2009 und 2018 der wichtigen Männer in ihrem Leben. Damit verdeutlicht Jada noch einmal mehr, wie nahe sie und der "Großer Bruder"-Interpret sich standen. Doch nicht nur das Motiv erinnert sie stets an den Verstorbenen.

Jada trägt auch einen Ring, den Jens mal ihrer Mutter geschenkt hatte – und das anscheinend mit Stolz. Danni schrieb zu dem Schnappschuss ihrer Tochter im Netz: "Er sieht wunderschön an deinem Finger aus." Am 30. Oktober wäre der Ex-Dschungelcamp-Kandidat 53 Jahre geworden – seine Liebsten zollten ihm an diesem Tag Tribut auf Social Media.

Instagram / jadakrbs Jada Karabas' Tattoos

Instagram / jadakrbs Jada Karabas und ihr Stiefvater Jens Büchner

Hauter, Katrin / ActionPress Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

