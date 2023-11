Iris Klein zieht zu ihrem Ex Peter in den Promi-BB-Container

Iris Klein (56) wird auf ihren Ex Peter Klein (56) stoßen! Nachdem sich der gelernte Maler in Yvonne Woelke (41) fremdverliebte, löste das einen öffentlichen Rosenkrieg mit seiner Noch-Ehefrau aus. Mittlerweile hat sich alles wieder beruhigt – doch nun könnten alte Wunden aufgerissen werden, denn: Sie zieht wenige Tage nach ihrem Verflossenen in den Promi Big Brother-Container ein. "Wir haben seit acht Monaten keinen Kontakt, weder per Handy noch persönlich, wir haben einander blockiert. Wir wollen eigentlich nichts mehr voneinander wissen", erklärt die Mama von Daniela Katzenberger (37) im Sat.1.-Livestream

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de