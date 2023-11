Nach Trennung von Julian Zietlow: Kate ist wieder verliebt!

Sie hat ihr Glück gefunden. Julian Zietlow (39) und Kate Kolosovskaia waren knapp acht Monate ein Paar. Der Fitnessinfluencer und der OnlyFans-Star lernten sich auf Bali kennen und lieben. Obwohl die beiden von Seelenverbundenheit sprachen, war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt: Seit September sind sie getrennt – und Kate hat nun offenbar schon einen neuen Mann an ihrer Seite!

Auf Instagram zeigt sich die Beauty jetzt ziemlich vertraut mit einem Mann namens Kynam. In einer aktuellen Fragerunde will ein Fan daher von Kate wissen, ob sie mit dem selbst ernannten Medizinmann zusammen ist. "Wir brauchen uns jetzt einfach. Unsere Energien sind miteinander verschmolzen", antwortet sie verheißungsvoll und fügt hinzu: "Es fühlt sich unglaublich orgastisch, tief und ruhig an. Wir verbringen einfach Zeit miteinander und sind verliebt."

Erst vor wenigen Wochen verriet Julian im Netz, dass er und Kate sich wiedergesehen haben. "Das war einfach das Beste. Einfach das hinter mich zu bringen, rein in den Schmerz und es war einfach nur wundervoll", betonte er. Die Begegnung sei von purer Liebe geprägt gewesen und der Unternehmer habe seine Gefühle teilen können. Er postete zudem ein Video, in dem er klarstellte: "Danke, Kate. Ich werde dich immer lieben."

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Ex-Freundin Kate

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im September 2023

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Kate Kolosovskaia im Oktober 2023

