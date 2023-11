Ricarda Raatz stichelt gegen Maurice und Walentina Doronina

Ricarda Raatz teilt aus! Im Sommerhaus der Stars waren die Influencerin und ihr damaliger Freund Maurice Dziwak keine großen Fans von ihren Kontrahenten Walentina Doronina (23) und Can Kaplan. Nach den Dreharbeiten trennten sich die ehemaligen Love Island-Kandidaten aber. Offenbar blühte Maurice danach so richtig auf, denn er war mehrmals mit der Blondine und ihrem Verlobten unterwegs. Davon hält seine Ex so gar nichts: Ricarda schießt gegen Maurice und Walentina.

In ihrer Instagram-Story teilt die TV-Beauty Fotos von Walentina und Maurice, die beim Fame-Fighting-Event entstanden sind. Darauf ist zu erkennen, wie der Oberhausener seinen Arm um die Hüfte seiner Begleitung legt und die beiden eng nebeneinander stehen. Das nutzt Ricarda, um gegen die zwei zu sticheln: "Haha, ich dachte, die sind nur befreundet? Also ich weiß ja nicht, aber wenn ich Can wäre, fände ich es schon krass, wenn man meine Freundin so anpacken würde." Die Aufnahmen erklärt sie sich so: "Oder die führen jetzt eine Dreiecksbeziehung."

Dass sich Walentina und Maurice seit Ende der Dreharbeiten bestens verstehen, machte die Blondine erst kürzlich deutlich. "Das ist einfach nur lachhaft" fasste die 23-Jährige, die ebenfalls an der diesjährigen Staffel teilnahm, das Wiedersehen der Sommerhaus-Teilnehmer in ihrer Instagram-Story zusammen. Während sie nur wenig Interesse für ihre einstigen Mitstreiter zeigte, stärkte sie vor allem einem den Rücken. "Ich finde, Maurice hat das Ding so krass gerockt. Da sieht man einfach, er ist kein Mitläufer. Er hat einfach eine klare Meinung und die anderen sind wie so Fische."

Walentina Doronina und Maurice Dziwak beim Fame Fighting-Event

Ricarda Raatz, TV-Bekanntheit

Walentina Doronina, Realitystar

