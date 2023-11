"Gerockt": Walentina ist stolz auf Sommerhaus-Kumpel Maurice

Sie steht hinter ihrem Freund. Im Sommerhaus flogen ordentlich die Fetzen – und das nicht nur zwischen den Konkurrenten. Auch die Paare unter sich gingen einander so manches Mal an die Gurgel. Im Mittelpunkt vieler Auseinandersetzungen befanden sich mitunter Maurice und seine Ex-Partnerin Ricarda. Beim großen Wiedersehen trafen alle wieder aufeinander – und es knallte erneut. Doch eine zeigt sich ihrem Kumpel gegenüber unterstützend: Walentina Doronina (23) steht voll und ganz hinter Maurice.

"Das ist einfach nur lachhaft" fasst die 23-Jährige, die ebenfalls an der diesjährigen Staffel teilnahm, das Wiedersehen der Sommerhaus-Teilnehmer in ihrer Instagram-Story zusammen. Während sie nur wenig Interesse für ihre einstigen Mitstreiter zeigt, stärkt sie vor allem einem den Rücken. "Ich finde, Maurice hat das Ding so krass gerockt. Da sieht man einfach, er ist kein Mitläufer. Er hat einfach eine klare Meinung und die anderen sind wie so Fische." Auch zu Frauke Ludowigs (59) Anspielung darauf, dass Maurice noch in seinem Kinderzimmer wohnt, hat die Blondine eine klare Meinung: "Was zur Hölle. Was ist das für eine Moderation gewesen?"

Während Walentina den einstigen Are You The One?-Teilnehmer in Schutz nimmt, zerreißt ihn das Netz derweil in der Luft. "Maurice' Mama kann sich nur für ihn schämen, hoffentlich schmeißt sie ihn raus", schimpfte ein User auf X. Ein weiterer wurde da sogar noch deutlicher: "Wie tief will Maurice eigentlich noch sinken?"

RTL Maurice Dziwak und Ricarda Raatz beim Sommerhaus-Wiedersehen

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, Reality-TV-Star

