Abgehoben? Deacon Phillippe zeigt seine Wohnung in New York!

Ist Deacon Phillippe (20) ein normaler Student? Der aufstrebende Musiker ist der Sohn von Schauspielerin Reese Witherspoon (47) und ihrem ehemaligen Ehemann Ryan Phillippe (49). Seine große Leidenschaft liegt aber nicht in der Schauspielerei, sondern in der Musik. Schon im Alter von 16 Jahren hatte er seinen ersten Erfolg in der Branche gefeiert, als er 2020 den Song "Long Run" mit Nina Nesbitt (29) produziert hatte. Derzeit studiert der Sänger an der NYU: Nun zeigt Deacon seine schicke Studentenwohnung in New York City!

Der Student präsentiert in einem TikTok-Video sein luxuriöses Apartment in West Village. Die Wohnung hat hohe Decken und einen offenen Grundriss mit einer Wendeltreppe. Auf die Frage, wie viel er für die Wohnung bezahle, antwortet der Sänger: "Ich zahle West Village Preise." Unter dem Video häufen sich viele negative Kommentare. Ein unzufriedener Zuschauer witzelt: "Beruf: Nepo-Baby", während ein anderer schreibt: "Das Leben eines Treuhandfonds-Babys." Unter Nepo-Babies versteht man Menschen, die von Vetternwirtschaft profitiert haben – darunter fallen hauptsächlich berühmte Promi-Kinder.

Es hagelt jedoch nicht nur Kritik: "Beeindruckt, dass er Mitbewohner hat. Sammel diese Erfahrungspunkte", kommentierte ein Unterstützer. Ein anderer war von der entspannten und nicht abgehobenen Art des Musikers beeindruckt.

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Deacon Phillippe mit seiner Mama Reese Witherspoon im April 2021

Anzeige

Instagram / ryanphillippe Deacon Phillippe mit seinem Vater Ryan

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Deacon Phillippe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de