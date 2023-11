Geplantes Promi-BB-Drama? Jenny Frankhauser verteidigt Iris!

Jennifer Frankhauser (31) setzt sich für ihre Mama ein! Am Freitag wurden überraschende Neuigkeiten bekannt: Iris Klein (56) zieht neben ihrem Ex Peter Klein (56) in das Haus von Promi Big Brother ein. Die Mutter von Daniela Katzenberger (37) betonte bereits, dass sie schon ordentlich auf Krawall gebürstet ist. Peters vermeintliche Freundin Yvonne Wolke denkt daher, dass der Einzug in den TV-Container von ihr inszeniert sei. Nun macht sich Iris' Tochter Jenny für sie stark!

Auf Instagram äußert sich die 31-Jährige nun klipp und klar zu dem Negativkommentar der Schauspielerin. "Sie wollte, dass ihr Mann nach 20 Jahren fremdgeht, damit sie endlich ins langersehnte Promi-BB-Haus ziehen darf? Merkste selber, oder?", wettert Jenny gegen Yvonne und fügt hinzu: "Sie war bereits bei Big Brother und ich glaube fest daran, dass es auf dieser Welt niemand gibt, der seine Ehe für ein bisschen Fame wegschmeißen würde." Daher bitte die Schwangere sie darum, ihre Mutter ein für alle Mal in Ruhe zu lassen.

Bereits kurz nach der Bekanntgabe von Iris' Teilnahme beim kräftezehrenden TV-Abenteuer schoss Yvonne heftig gegen den Realitystar. "Wenn das nicht alles geplant gewesen war von der Hexe, dann fresse ich einen Besen. Das war alles von Australien bis jetzt geplant", tönte die Blondine im Netz gegen die 56-Jährige.

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, TV-Star

