Iris Klein auch bei Promi BB: Yvonne Woelke schießt heftig!

Yvonne Woelke (41) hat dazu eine ganz klare Meinung! Seit Monaten steht die Schauspielerin mit Iris Klein (56) im Clinch. Der Grund: Sie soll angeblich eine Affäre mit ihrem damaligen Mann Peter Klein (56) gehabt haben. Für den Schlagersänger geht es am 18. November in den Promi Big Brother-Container. Wie seit wenigen Stunden bekannt ist, zieht auch seine Ex in den Container. Dazu bezieht Yvonne nun Stellung – und lässt dabei wieder mal kein gutes Haar an Iris!

"Wenn das nicht alles geplant gewesen war von der Hexe, dann fresse ich einen Besen. Das war alles von Australien bis jetzt geplant", tönt die Blondine in ihrer Instagram-Story gegen die 56-Jährige. Iris habe schon lange den Traum gehabt, ins "Promi Big Brother"-Haus zu ziehen, doch hätte es zuvor nie in die TV-Show geschafft: "Und dank Peter hat sie es jetzt doch noch geschafft. Sie schmuggelt sich in jede Show rein."

Iris habe ihre Teilnahme aber selbst verraten. Sie habe "einen Alarm gemacht", als Peter als Bewohner angekündigt wurde. "Der Peter ist nur wegen mir da drin. [...] Sie ist ja auch die Königin, die das alles bestimmt", meint Yvonne ironisch. Ab dem Moment, wo Iris selbst einen Vertrag für die Show gehabt habe, sei sie dann still gewesen.

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Peter Klein, "Promi Big Brother"-Bewohner 2023

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, "Promi Big Brother"-Bewohnerin 2023

Anzeige

Was haltet ihr von der Behauptung, dass Iris die Teilnahme an "Promi Big Brother" geplant hat? Ich glaube es. Ich glaube es nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de