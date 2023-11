Im Sommerhaus gemobbt: Kann Eva Benetatou Lisha verzeihen?

Haben sie sich ausgesprochen? Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Lisha arbeitet aktuell bei Das große Promi-Büßen vergangene Schandtaten auf. So hatte sie im Sommerhaus immer wieder heftig gegen Mitstreiterin Evanthia Benetatou (31) ausgeteilt. Ihr aggressives Verhalten bereut die Influencerin inzwischen und rechtfertigt die heftigen Entgleisungen mit ihrer schwierigen Beziehung zu ihrer Mutter. Doch wie steht Eva mittlerweile zu Lisha?

Die brünette Influencerin erklärt in ihrer Instagram-Story dazu: "Natürlich kann ich ihr verzeihen." Lisha habe sich während Evas Schwangerschaft bei ihr entschuldigt. "Wir haben uns ausgesprochen und für mich bedeutet Verzeihen weiterzugehen im Leben […] Wenn man an etwas festhält, was einem wehgetan hat, […] dann kann man sich nicht weiterentwickeln", begründet die Beauty ihre Entscheidung.

Die Fans zeigen allerdings nicht so viel Gnade mit Lisha. "Sie hat nichts begriffen und bereut auch nichts", kommentiert ein wütender User einen Promiflash-Beitrag. Drastische Maßnahmen werden zudem von einem anderen Nutzer gefordert: "Sie sollte im TV keine Sendezeit mehr kriegen."

RTLZWEI Eva Benetatou, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha,TV-Bekanntheit

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im November 2022

