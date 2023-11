Die Zuschauer finden Lishas Tränen beim Promi-Büßen fake!

Sind ihre Emotionen echt? Bei Das große Promi-Büßen wollen zwölf TV-Bekanntheiten freiwillig für ihre Sünden aus der Vergangenheit geradestehen. Während sie sich in verschiedenen Team-Kämpfen beweisen müssen, stellen sie sich zudem in der Runde der Schande ihren bisher dunkelsten Momenten. Besonders Lisha schien mit ihrem persönlichen Rückblick nur schwer umgehen zu können – und brach in Tränen aus. Die Zuschauer kaufen Lisha den emotionalen Ausbruch jedoch nicht ab!

In den sozialen Netzwerken sind sich die Fans einig: Die Tränen der Berlinerin im Gespräch mit Olivia Jones (53) sind nicht ernstzunehmen. Unter einem Promiflash-Beitrag hagelt es nur so Kritik an Lishas Reaktion auf ihre vergangenen Verfehlungen. So schreibt ein User "sehr schlecht geschauspielert von ihr" oder auch "sie hat nichts begriffen und bereut auch nichts". Und damit nicht genug, denn manch einer geht sogar noch weiter und fordert: "Sie sollte im TV keine Sendezeit mehr kriegen."

Nachdem Lisha in der Show mit Szenen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert worden war, erklärte Olivia sichtlich schockiert: "Das sind keine einfachen Aggressionen mehr, das sind Gewaltfantasien. Das ist purer Hass." Doch den Grund ihres Verhaltens nannte die YouTuberin selbst nur kurz darauf: ihre Mutter. "Von einem auf den anderen Tag hat sich uns alle verlassen [...]. Dass sie so gegangen ist, hat mich so unfassbar wütend gemacht", verriet sie.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, August 2023

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

