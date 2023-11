Kyle Richards gibt ihrem Ex Mauricio Schuld für die Trennung

Kyle Richards ist sich offensichtlich keiner Schuld bewusst! Die TV-Persönlichkeit war mehr als zehn Jahre lang mit Mauricio Umansky durchs Leben gegangen – nach vielen Spekulationen bestätigten die zwei, dass sie getrennt sind. Die genauen Gründe für das Liebes-Aus sind nicht bekannt, dennoch will sich das Ex-Paar scheiden lassen. Ein Rosenkrieg war zunächst nicht zu erwarten – doch jetzt gibt Kyle Mauricio die Schuld dafür, dass ihre Ehe zerbrochen ist.

In der neuesten Folge von The Real Housewives of Beverly Hills verrät die 54-Jährige, dass sie von ihrem Ex enttäuscht sei. "Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass wir ein härteres Jahr hatten, dass ich mehr von ihm erwartet habe, nach dem, was ich durchgemacht habe, was du sicher verstehen kannst", erklärt Kyle ihrer Freundin Dorit Kemsley. Die zwei haben zu dem Zeitpunkt verschiedene Lebensstile geführt, was letztendlich zum Bruch ihrer Ehe geführt habe.

Doch mit diesen Worten scheint sich die Tante von Paris Hilton (42) zu widersprechen. Eine ältere Episode von "The Real Housewives of Beverly Hills" zeigt Kyle, als ihre Co-Stars noch nichts von der Trennung wussten. Dass sie häufiger ohne Mauricio unterwegs gewesen war, beantwortete sie mit: "Ich habe das Gefühl, dass ich ein wenig Freiheit brauche – Freiheit und etwas Freiraum."

Getty Images Mauricio Umansky mit Ehefrau Kyle Richards, Schauspielerin

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin, und Mauricio Umansky, Immobilienmakler

Getty Images Kyle Richards im Mai 2023

