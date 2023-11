Megan Fox und Machine Gun Kelly begeistern auf rotem Teppich

Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) zeigen wieder einmal, wie verliebt sie sind! Die Schauspielerin und der Musiker sind seit über drei Jahren ein Paar. Anfang 2022 stellte er ihr dann die Frage aller Fragen und sie sagte Ja. Von einer Hochzeit fehlt bis dato jedoch jede Spur – ihre Pläne sollen sie wegen ihrer Liebeskrise vor ein paar Monaten erst mal auf Eis gelegen haben. Dabei sind Megan und MGK wieder total glücklich miteinander. Auf dem roten Teppich strahlen sie nun Hand in Hand.

Am Donnerstag waren die Tranformers-Darstellerin und der Maybe-Interpret bei den GQ Men of the Year Awards in Los Angeles zu Gast. Beim Verlassen der Veranstaltung gingen die beiden händchenhaltend über den roten Teppich und wirkten glücklich. Megan strahlte dabei in einem weißen Kleid, zu dem sie eine silberne Tasche sowie silberne Schuhe kombinierte. MGK setzte hingegen auf eine Oversize-Kombi komplett aus Leder.

Vor wenigen Tagen ist Megans Gedichtband "Pretty Boys Are Poisonous", zu Deutsch "Hübsche Jungs sind giftig" erschienen. Darin schreibt Megan unter anderem darüber, dass MGK ihr durch schwere Zeiten geholfen habe. "Wenn man jemanden liebt, wird man ihm nicht verwehren, sein Leiden zu erleichtern. Ich denke, das gehört einfach dazu, wenn man sich um jemanden sorgt und ihn heilen möchte", hatte sie in der "The Drew Barrymore Show" erzählt.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Frank Vasquez / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly im November 2023 in Los Angeles

ActionPress Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly

