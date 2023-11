Robert Kardashian machte Kris Jenners' Leben "zur Hölle"

Es war wohl keine leichte Zeit! Im Jahr 1978 hatte Kris Jenner (68) den Anwalt Robert Kardashian (✝59) geheiratet. Nach 13 Jahren Ehe und den vier gemeinsamen Kindern Kourtney (44), Kim (43), Khloé (39) und Robert (36) hatte sich das Paar getrennt. Mitten im Scheidungsprozess kam die ehemalige Flugbegleiterin mit Caitlyn Jenner (74), die sich selbst vor acht Jahren als Transperson outete, zusammen. Für ihren Ex war das scheinbar nicht einfach. Robert soll Kris das Leben "zur Hölle" gemacht haben!

Caitlyn verrät dies in der Dokumentation "House of Kardashian" aus. Robert soll das damalige Liebes-Outing von ihr und Kris ziemlich schlecht aufgenommen haben. "Er tat alles, um Kris das Leben zur Hölle zu machen", erinnert sich die frühere Olympia-Siegerin zurück. Um die Wogen zu glätten, verabredete sich Caitlyn damals mit dem Ex ihrer Partnerin zum Essen. Dabei sprach sie ein ernstes Wort mit ihm. "Ich habe Robert gesagt, dass Kris weiterzieht und wir die letzte Unterzeichnung der Scheidungspapiere so einfach wie möglich machen sollten", verrät sie.

Robert soll sich die Worte zu Herzen genommen haben und die Scheidung wurde friedlich zu Ende gebracht. Nur einen Monat später heirateten Kris und Caitlyn in einer privaten Zeremonie. Es folgten die gemeinsamen Kinder Kendall (28) und Kylie Jenner (26). Mittlerweile sind die ehemaligen Turteltauben jedoch wieder getrennt.

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner, TV-Star

Anzeige

Getty Images Robert Kardashian, Anwalt

Anzeige

Getty Images Kris und Bruce Jenner mit ihren Töchtern Kylie und Kendall Jenner im Dezember 2000

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de