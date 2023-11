So rührend ehrt Danni verstorbenen Jens Büchner am Todestag

Für Daniela Büchner (45) ist es ein schmerzhaftes Datum. 2018 war ihr Mann Jens Büchner (✝49) verstorben. Der Goodbye Deutschland-Darsteller erlag seiner Krebserkrankung. Der Verlust sitzt bei seiner Witwe Jahre später noch immer sehr tief. Immer wieder erinnert die TV-Bekanntheit an ihren Liebsten. Anlässlich seines fünften Todestages teilte sie äußerst emotionale Worte. Jetzt verrät Danni, wie rührend sie Jens an diesem Tag ehrt.

Die 45-Jährige habe eine Tradition, mit der sie mit ihrer Familie den Todestag begeht. "Wie jedes Jahr gibt es Kartoffel-Möhren-Suppe, eines von Jens‘ absoluten Leibgerichten. Neben Fotos, TV-Ausschnitten und Erinnerungen sprechen wir dann ganz viel über ihn", erklärte Danni gegenüber Bild. Doch dabei bleibt es nicht, wie die Reality-TV-Bekanntheit beteuerte: "Das aber nicht nur an seinem Todestag, auch im Alltag gibt es immer wieder verschiedene Situationen, in denen viele Erinnerungen hochkommen, wo wir dann drüber sprechen, uns gemeinsam an lustige Momente erinnern und herrlich miteinander lachen können."

Auf Instagram hatte Danni herzergreifende Worte geteilt, mit denen sie an ihren verstorbenen Mann erinnern möchte. "Heute möchte ich mit euch über einen ganz besonderen Menschen sprechen, der vor fünf Jahren viel zu früh von uns gegangen ist – mein lieber Ehemann Jens", hatte sie zu einer Reihe von Schnappschüssen geschrieben, die sie mit Jens und ihren Kids zeigen.

Anzeige

Action Press / Friedrich, Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jens Büchner und Daniela Büchner

Anzeige

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de