"The Masked Singer" geht wieder los: Das sind die Kostüme!

Es darf wieder geraten werden! Heute startete endlich die neue Staffel von The Masked Singer. In der neunten Ausgabe sitzt selbstredend wieder Ruth Moschner (47) im Rateteam. Doch in diesem Jahr bekommt sie zwei neue Juroren an ihrer Seite gestellt: Álvaro Soler (32) und Jenke von Wilmsdorff (58). Und noch etwas ist in dieses Mal anders: Die Kostüme wurden nicht vorab bekannt gegeben. Nun sind die Kostüme aber enthüllt!

Den Anfang machte bei "The Masked Singer" die Eisprinzessin. Sie performte "Jar of Hearts" von Christina Perri (37). Danach folgte der Feuerlöscher – und unterhielt mit "The Heat Is On" das Publikum bestens. Unter seiner Maske vermutet das Rateteam Lena Gercke (35) oder Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (39). Als Nächstes gab der Mustang sein Debüt zu dem Song "Eye of the Tiger". Nach ihm traute sich der Kiwi auf die Bühne und stimmte ausgelassen "Love is in the Air" an. Und Achtung – nicht Santa Claus, sondern Klaus Claus mischt in diesem Jahr bei "The Masked Singer" mit. Unter seiner Maske vermuten die Juroren Wincent Weiss (30) oder Johannes Oerding (41).

Auch der Lulatsch gab alles in der ersten Folge zu dem Hit von The Jackson 5 "I Want You Back". Die Mars-Maus tritt auch an, allerdings blieb ihre Performance noch aus. Sie will sich der Herausforderung in der nächsten Woche stellen. Das Okapi sang "Iko Iko" – und der Troll sorgte für Gänsehaut mit "The Scientist" von Coldplay.

ProSieben / Willi Weber Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben / Willi Weber Der Feuerlöscher bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben / Willi Weber Der Mustang bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben / Willi Weber Der Kiwi bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben / Willi Weber Klaus Claus bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben / Willi Weber Der Lulatsch bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben / Willi Weber Das Okapi bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben / Willi Weber Der Troll bei "The Masked Singer" 2023

