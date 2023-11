Würde Patricia Kelly wieder bei "Masked Singer" mitmachen?

Kehrt Patricia Kelly (53) zurück? Nicht mehr lange und die neue Staffel von The Masked Singer geht endlich wieder los. Wer genau in diesem Jahr dabei ist, darüber wird bereits jetzt im Netz fleißig gerätselt. Doch neben vielen neuen Gesichtern soll es auch alten Bekannten erlaubt sein, erneut auf der großen Bühne zu performen. Patricia Kelly nahm im vergangenen Frühling an der Show teil. Als Diamantula sang sie sich in die Herzen der Zuschauer. Doch würde Patricia erneut antreten? Promiflash hat nachgehakt.

"Daran habe ich ehrlich gesagt bisher nicht gedacht. Ich bin froh, dass ich diese eine Staffel geschafft habe", verrät sie Promiflash und fügt daraufhin hinzu: "Aber sag niemals nie." Sollte sie allerdings irgendwann doch zurückkehren, würde sie so manches anders angehen. "Ich würde sicherlich mit mehr Gelassenheit rangehen, jetzt, wo ich weiß, dass ich das schaffen kann." Für sie gehe es bei dem Ganzen nicht nur um die Teilnahme und den Gewinn der Show, sondern genauso darum, "dabei auch seine Persönlichkeit zu entwickeln."

Ob Patricia sich vielleicht sogar in der bevorstehenden Staffel unter einer der Masken verbirgt, ist ungewiss. Bereits vor dem offiziellen Showbeginn gab es jedoch schon die erste Demaskierung. Unter dem Kostüm des Zirkusdirektors befand sich kein Geringerer als Mr. "The Masked Singer" selbst – Matthias Opdenhövel (53).

ProSieben/Willi Weber Diamantula bei "The Masked Singer"

Instagram / patriciakelly.official Patricia Kelly im Januar 2023

ProSieben/Willi Weber Moderator Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

