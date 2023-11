Vor Showstart! Er steckte unter "The Masked Singer"-Kostüm

Das hat wohl niemand kommen sehen. Demnächst geht die beliebte Rateshow The Masked Singer wieder in eine neue Runde. In der neunten Staffel rätselt ganz Deutschland, wer sich unter den aufwendigen Kostümen in die Herzen der Zuschauer singt. Obwohl die Masken vorab nicht verraten werden, flimmerte eine schon vor der ersten Folge immer wieder über die TV-Bildschirme: der Zirkusdirektor. Doch wer verbirgt sich darunter? Dieser Promi wird schon vor Staffelstart demaskiert!

"Eins ist sicher, ich bin auf jeden Fall dabei!", heißt es kurz bevor die erste Maske der diesjährigen Staffel bei Zervakis & Opdenhövel. Live. fällt. Und unter dieser befindet sich kein Geringerer als Matthias Opdenhövel (53). Es scheint, als habe es sich der Moderator der Show dieses Mal nicht nehmen wollen, auch selbst kurzzeitig in eines der aufwendigen Kostüme zu schlüpfen. Jedoch betont er auch: "Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das nur für den Trailer hab anziehen musste. Jetzt kann ich mal ein bisschen nachvollziehen, was das für eine Tortur ist."

Welche Masken dieses Jahr dabei sind, wird sich erst am 18. November zeigen. Denn die neunte Staffel startet mit einer ganz besonderen Neuerung. "Dass niemand außer mir die Masken kennt, denn das gab es noch nie: Alle neuen Masken seht ihr erst in der Show", hieß es auf dem offiziellen Instagram-Account von "The Masked Singer".

