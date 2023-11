Das Ende der polyamoren Familie enttäuscht Meri Brown sehr!

Meri Brown (52) und Kody Brown (54) trennten sich Ende 2022 nach 33 Jahren Ehe. Die beiden sind Protagonisten der US-amerikanischen Serie Alle meine Frauen. Die Serie dreht sich um das polyamore Leben der TV-Stars. Der 54-Jährige war nämlich nicht nur mit der 52-Jährigen zusammen, sondern führte auch mit drei weiteren Frauen eine Beziehung. Inzwischen scheiterten allerdings alle Beziehungen, bis auf eine. Meri äußert sich nun zu dem Zusammenbruch der polyamoren Familie!

Gegenüber People sprach der TV-Star offen über seine Gefühle zum Familien-Aus: "Es enttäuscht mich sehr. […] Ich habe das nicht kommen sehen." Meri äußert sich aber voller Verständnis gegenüber der ehemaligen Familienmitglieder: "Ich verstehe, dass wir alle einzigartige Individuen sind und das Beste für uns selbst wollen […] Ich möchte einfach, dass jeder glücklich ist." Die Zeit in der polyamoren Beziehung bereue die Mutter eines Sohnes aber nicht, da sie ohne diese nicht die Person wäre, die sie heute sei.

In einer neuen Folge "All meine Frauen" erzählt Meri, dass Exmann Kody ihr bei der Trennung verletzende Aussagen an den Kopf warf. "Er hat zu mir gesagt: 'Ich habe dich nie geliebt. So habe ich nie für dich empfunden'", erzählt der Reality-TV-Star. Meri macht aber klar, dass sie die Worte des Patriarchen nicht für bare Münze nimmt: "Ich dachte, das ist ein Haufen Bullshit."

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Star

Getty Images Kody Brown mit seinen vier Frauen

Getty Images Meri Brown und Kody Brown, 2012

