Nach Ehe-Aus: Kody Brown hat Ex Meri Brown "nie geliebt"

Harte Worte! Im Dezember 2022 trennten sich Meri Brown (52) und Kody Brown (54) nach 33 Jahren Ehe. Bekannt wurden die beiden durch die Realityshow Alle meine Frauen, in der Kody regelmäßig Einblicke in seine polygame Ehe gibt. Nachdem die US-Amerikanerin vor kurzem bereits erklärte, dass sie von der Trennung überrascht wurde, verrät sie nun weiteres Detail zur Trennung: So soll Kody zu Meri gesagt haben, dass er sie nie geliebt hat!

In der neusten Folge von "Alle meine Frauen" erzählt die 52-Jährige von den verletzenden Worten, die Kody ihr bei der Trennung gegenüber äußerte. "Er hat zu mir gesagt: 'Ich habe dich nie geliebt. So habe ich nie für dich empfunden'", behauptet Meri. Abkaufen kann sie ihrem Ex die Äußerungen jedoch nicht. "Ich dachte, das ist ein Haufen Bullshit. Fragt jeden, den wir kennen und sie würden wissen, dass das nur ein Haufen Mist ist, den er ausspuckt, um vielleicht zu rechtfertigen, wie er sich jetzt fühlt", erklärt die Mutter von einem Sohn.

Des Weiteren macht Meri deutlich, dass sie es leid ist, weiterhin zur Trennung zu schweigen. "Ich werde nicht den Rest meines Lebens die Tatsache verheimlichen, dass er mir gesagt hat, dass er nie eine Beziehung mit mir haben wollte. Das ist auch meine Geschichte, und ich habe das Recht, meine Geschichte zu erzählen", erklärt sie.

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Bekanntheit

SIPA PRESS / ActionPress Kody Brown, TV-Bekanntheit

