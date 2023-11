Date? Helen Flanagan ist mit unbekanntem Mann unterwegs

Sie stürzt sich wieder ins Dating-Abenteuer! Helen Flanagan (33) und Scott Sinclair waren 13 Jahre ein Paar. Gemeinsam haben die "Coronation Street"-Darstellerin und der Fußballer drei Kinder. Das Paar hatte sich nach den vielen gemeinsamen Jahren einfach auseinander gelebt. Nach der Trennung wollte die Beauty aber erst mal keine Männer kennenlernen. Seit kurzem ist das jedoch anders: Helen wurde mit einem unbekannten Mann gesehen.

Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen die dreifache Mama mit einem Mann vor einer Bar in Manchester. Helen trug einen beigefarbenen Trenchcoat und ihre Begleitung einen schwarzen Kapuzenpulli. Die beiden wirkten vertraut und schienen die gemeinsame Zeit zu genießen. Zur Verabschiedung umarmte die Schauspielerin den Mann und stieg alleine in ein Taxi.

Ob das Helens geplantes Date war? Wenige Tage zuvor sprach sie mit ihrer Tochter in einem TikTok-Video über ein bevorstehendes Treffen. Die Sechsjährige plauderte aus: "Ich glaube, sie sagte, dass er ziemlich heiß ist." Ihre Mama lief rot an, beide kicherten über die Situation. "Gefällt dir sein Aussehen? Ich finde, er sieht ganz nett aus", erwiderte Helen daraufhin.

Getty Images Helen Flanagan und Scott Sinclair im Juni 2018

Getty Images Helen Flanagan, TV-Star

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

