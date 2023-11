"Heiß": Helen Flanagan und Tochter über Mamas Dating-Fund

Nach ersten seltsamen Dating-Erfahrungen. Helen Flanagan (33) trennte sich im vergangenen Jahr von ihrem Langzeit-Partner Scott Sinclair. Das Paar habe sich nach 13 Jahren in einer gemeinsamen Beziehung auseinandergelebt. Nun sind sie und der britische Fußballer nur noch wegen ihrer drei Kinder miteinander verbunden. Nachdem sie neun Monate gewartet hatte, ist sie jetzt auch wieder bereit für ernsthafte Dates. Dank ihrer Tochter Matilda wissen Fans: Helens neuster Fang ist anscheinend ein Hottie!

In einem TikTok-Video zeigt die 33-Jährige, wie sie und ihre Sechsjährige über das bevorstehende Treffen mit einem bisher fremden Mann plaudern. Die Kleine verrät den Followern: "Ich glaube, sie sagte, dass er ziemlich heiß ist." Ihre Mama läuft rot an, beide kichern über die Situation. "Gefällt dir sein Aussehen? Ich finde, er sieht ganz nett aus", erwidert Helen. Die Schauspielerin sei ziemlich aufgeregt, weil sie den Herren noch gar nicht kenne. Die meisten in ihrer Dating-App sollen wohl ziemlich gruselig aussehen. Dem stimmte das Töchterchen mit einem lautstarken "Ja!" zu.

Zu Beginn fand es die einstige "Coronation Street"-Darstellerin seltsam, nach so langer Zeit wieder auf Dates zu gehen. Sie habe auch schnell jemanden kennengelernt, aber für eine ernsthafte Liebesbeziehung habe es nicht gereicht. Dafür seien sie gute Freunde geworden.

Instagram / scotty__sinclair Helen Flanagan und Scott Sinclair im Juni 2022

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

