Diese Gage verlangte Heidi Klum für ihre Bergretter-Rolle!

Wollte sie etwa eine hohe Gage? Bereits vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass Heidi Klum (50) eine Gastrolle in der ZDF-Sendung "Die Bergretter" ergattern konnte. Dort spielt die Germany's next Topmodel-Chefin eine Managerin, die gerade noch in letzter Sekunde gerettet werden kann. Das Supermodel teilte bereits die ersten Einblicke vom Dreh. Doch welche Gage forderte Heidi für ihren Einsatz?

Im Interview mit Stern erzählt die Blondine, dass sie zunächst nur eine Einladung bekommen habe, sich das Drehset anzuschauen. Sie selbst habe aber direkt mitspielen wollen. "Ich glaube, die dachten, das wäre ein Witz gewesen. Und als sie dann verstanden, dass ich das ernst meine, fürchteten sie, glaube ich, dass ich eine utopische Gage verlangen würde", verrät die Laufstegschönheit und fügt hinzu: "Dabei wollte ich überhaupt kein Geld und habe gesagt, ihr könnt das Honorar gern den echten Bergrettern spenden, ich will da nur aus Herzensliebe mitspielen." Wie hoch das Honorar letztendlich war, ist nicht klar.

Auf Instagram teilte das Model erste Aufnahmen des Drehs. Die Fotos zeigen Heidi beispielsweise am Berg hängend, während sie in die Kamera strahlt und Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46) die Arme rettend um sie schlingt. "Vielen Dank an Sebastian und das ganze Team der Bergretter für eine unvergessliche Zeit", schwärmte die gebürtige Bergisch Gladbacherin zu der Bildergalerie.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum und Sebastian Strobel in "Die Bergretter"

Anzeige

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum bei "Die Bergretter"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de