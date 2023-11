"Unvergesslich": Heidi Klum schwärmt vom Bergretter-Dreh!

Heidi Klum (50) hat sich einen Traum erfüllt! Bereits vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass das Supermodel eine Gastrolle in der ZDF-Sendung "Die Bergretter" ergattert hat. Dort spielt die Germany's next Topmodel-Chefin eine Managerin, aber auch ein wenig sich selbst – nervenaufreibende Stunts in den Bergen inklusive. Eine Herausforderung, die sie scheinbar mit Bravour gemeistert hat: Nun teilt Heidi strahlende Eindrücke vom Set.

Auf Instagram gibt sie ihren Fans einen Einblick in die Dreharbeiten – und die versprechen Spannung, Spaß und Action! Auf einem Foto hängt Heidi beispielsweise am Berg und strahlt in die Kamera, während Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46) die Arme rettend um sie geschlungen hat. Auf einem weiteren lacht sie mit heruntergelassener Hose aus ihrem Wohnwagen – darunter kommen ihre Sicherheitsgurte für die Stuntszene zum Vorschein. "Vielen Dank an Sebastian und das ganze Team der Bergretter für eine unvergessliche Zeit", schwärmt die gebürtige Bergisch Gladbacherin zu der Bildergalerie.

Doch nicht nur Heidi ist begeistert von dem Dreh – auch den anderen Mitwirkenden scheint es mit ihr gefallen zu haben! Gegenüber dpa berichtete Sebastian, dass Heidi total "nahbar" gewesen sei und selbst bei nervenaufreibenden Szenen keinerlei Starallüren oder Angst gezeigt habe. Deswegen habe die Laufstegschönheit das meiste auch selbst gespielt – nur einige Szenen hätte ein Stuntdouble übernommen. Die "Bergretter"-Folge mit Heidi ist am 23. November um 20:15 Uhr auf ZDF zu sehen.

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum bei "Die Bergretter"

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

ZDF / Dominik Wilzok Heidi Klum (M.) und das "Die Bergretter"-Team

