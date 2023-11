Kourtney Kardashian "überglücklich", wieder Mama zu sein!

Kourtney Kardashian (44) hat wohl allen Grund zur Freude. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und Travis Barker (47) sollen mehreren Medienberichten zufolge Eltern geworden sein: Die Beauty habe vor wenigen Tagen ihren gemeinsamen Sohn Rocky 13 zur Welt gebracht. Bislang bestätigen weder der Drummer noch seine Liebste die Gerüchte – allerdings verdichtet sich die Annahme immer mehr: Ein weiterer Insider berichtet davon, wie happy Kourtney seit der Geburt ihres Kleinen sei.

Die US-Amerikanerin hatte gegen Ende ihrer Schwangerschaft etwas zu kämpfen und musste sogar Bettruhe halten. Doch die Strapazen haben sich ausgezahlt. "Kourtney ist überglücklich über die Ankunft ihres Sohnes", plaudert die Quelle gegenüber People. Da sie bereits Mama von drei Kindern ist, die aus ihrer Beziehung mit Scott Disick (40) hervorgegangen sind, liebe sie es, wieder ein Neugeborenes in ihren Armen halten zu dürfen. "Sie ist happy, dass sie jetzt einfach mit ihrem kleinen Jungen kuscheln kann […]. Sie fühlt sich so gesegnet", führt der Informant weiter aus.

Ein weiterer Hinweis, dass Kourtneys Baby auf der Welt ist, liefern Schnappschüsse von Travis, die TMZ vorliegen: Auf den Fotos ist zu erkennen, wie das Blink182-Mitglied ins Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zurückkehrte, vor dem seine Frau zuvor gesichtet worden war.

Kourtney Kardashian und Travis Barker

Kourtney Kardashian, Realitystar

Travis Barker im April 2018

