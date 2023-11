Ist was dran? Das hält Prinz Harry von Scheidungsgerüchten

Prinz Harry (39) macht sich bestimmt so seine Gedanken. Seit 2018 ist der Royal mit Herzogin Meghan (42) verheiratet. Eigentlich gelten die beiden seither als absolutes Traumpaar. Doch in den vergangenen Monaten kamen jedoch immer öfter Gerüchte auf, dass ihre Ehe vor dem Aus stehen soll. Während Meghan die Spekulationen bei Solo-Auftritten weglächelt, schweigt Harry bisher. Doch wie findet er eigentlich die Rederei über seine Ehe?

Wie nun eine Quelle gegenüber The Sun berichtet, soll Harry wegen der Gerüchte um eine mögliche Ehekrise regelrecht toben.Dem Insider zufolge sei der 39-Jährige "angewidert", aber auch davon "verletzt". Vor allem die Kommentare des Herausgebers der Vanity Fair, Graydon Carter, sollen dem Bruder von Prinz William (41) übel aufstoßen. Er behauptete nämlich, dass Meghan ihren Mann nur als Sprungbrett für eine große Hollywood-Karriere benutze.

Auch der Körpersprache-Experte Darren Stanton nahm Harry und Meghan in den vergangenen Monaten unter die Lupe. Und dabei fiel ihm einiges auf. "Ich habe festgestellt, dass ihr sonst so starker Augenkontakt abgenommen hat und sie nicht mehr so taktvoll miteinander umgehen", berichtete der Fachmann Mirror.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2023

Getty Images Prinz Harry im September 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II.

