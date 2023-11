Frauke Ludowig überfordert? Sommerhaus-Wiedersehen ist Chaos

Hier ist wohl niemand mehr mitgekommen! Diese Staffel Das Sommerhaus der Stars war wohl turbulenter als zuvor. Vor allem Walentina Doronina (23) polarisierte gewaltig. Die Zankereien gipfelten in einem körperlichen Vorfall. Aber damit war es nicht vorbei – es flogen weiter fleißig die Fetzen. Und das hört beim großen Wiedersehen nicht auf: Beim Aufeinandertreffen kommt nicht mal mehr Moderatorin Frauke Ludowig (59) mit...

Das Sommerhaus-Wiedersehen artet völlig in eine lautstarke Diskussion aus. Die Kandidaten schreien wild durcheinander, worum es geht, ist nicht herauszuhören. Themen wie Hannas angebliche Übergriffigkeit, Aleks' (32) Fehlverhalten und Tim (52) und Carinas mutmaßliche Fake-Beziehung fliegen durcheinander. Nicht mal Frauke kann noch eingreifen. Und offenbar sind auch die Fans bei so einem Streitverhalten sprachlos. "Ich fühle mich wie im Zoo. Als würde ich Affen dabei zu sehen, wie sie sich mit Scheiße bewerfen", meint ein User auf X und ein anderer schreibt: "Was sehe ich da gerade... Alle schreien durcheinander und man versteht kaum etwas."

Und das Wiedersehen eskaliert so sehr, ohne dass die größten Streithähne dabei sind. Sowohl Walentina und ihr Can als auch Gigi Birofio (24) und seine Dana durften nicht kommen. Doch offenbar hat vor allem Walentina das nicht selbst entschieden. "Aber nicht, weil sie selbst gesagt hat, sie kommt nicht, weil sie RTL keine Plattform mehr geben möchte mit ihrer Präsenz, sondern weil sie nicht eingeladen wurde, weil sie Stress macht", erklärt Vanessa Nwattu auf Instagram.

RTL Arben, Justine, Max und Claudia beim Sommerhaus-Wiedersehen

Das Sommerhaus der Stars, RTL Aleksandar Petrovic bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

RTL Walentina Doronina im "Sommerhaus der Stars"

