Trotz Drama: Kate Merlan und Jakub feiern ihren Hochzeitstag

Kate Merlan (36) und Jakub Jarecki (28) zelebrieren ihre Liebe. Die beiden Realitystars gaben sich 2021 das Jawort – allerdings machten sie fast ein Jahr später ihre Trennung bekannt. Über Monate hinweg führten die ehemaligen Temptation Island V.I.P. eine On-off-Beziehung. Als die Influencerin aber mehrfach knutschend mit Patrick Fabian (36) gesichtet wurde, wurde ein endgültiges Liebes-Aus zwischen ihr und dem Ex-Fußballer vermutet. Doch dem ist nicht so: Vor wenigen Tagen bestätigen Kate und Jakub ihr Liebes-Comeback und feiern nun sogar ihren zweiten Hochzeitstag!

Den zweiten Jahrestag ihrer Ehe verbringen die Prominent getrennt-Bekanntheiten in Amsterdam. Dort genießen sie gemeinsam mit ihrem Hund ein paar romantische Tage. "Ich habe die schönsten Rosen überhaupt von meinem Ehemann bekommen", schreibt die Beauty zu einer Aufnahme von ihrem Blumenstrauß. Außerdem gönnen sie sich ein aufwendiges Dinner in ihrem romantisch dekorierten Hotelzimmer. Im Anschluss kündigen sie eine kleine Social-Media-Pause an und verabschieden sich von ihren Fans in ihre private Auszeit.

Kate und Jakub wollen sich sogar endlich vergrößern! So reagierte die Influencerin in ihrer Story auf die Frage eines Fans, ob sie planen, ein Baby zu bekommen. "Nicht nur eins", plauderte die 36-Jährige aus.

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit Jakub Merlan-Jarecki, April 2023

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Instagram / katemerlan Kate Merlan im September 2023

