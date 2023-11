Unten ohne! Jason Momoa tritt ohne Unterhose im TV auf

Er sorgt mal wieder für Schnappatmung! Durch Filme wie Aquaman und Dune konnte sich Jason Momoa (44) einen Namen als begehrter Schauspieler machen. Mit seinem durchtrainierten Körper bringt der Hollywoodstar vor allem seine weiblichen Fans um den Verstand. Zudem wurde der Muskelmann zwei Jahre in Folge zum Sexiest Man Alive gekürt. Nun lässt er erneut die Herzen höherschlagen: Jason präsentiert sich unten ohne im TV!

Ein Vorabvideo auf YouTube verspricht erstklassiges Entertainment für die kommende Folge von "Saturday Night Live". Darin ist nämlich zu sehen, wie der Game of Thrones-Star mit einem ausgelassenen Tanz das Studio betritt – und das ganz ohne Höschen! Die Moderatorin Ego Nwodium ist von so viel nackter Haut sichtlich überfordert: "Wir lieben dich, du kannst nur nicht deine Unterwäsche tragen. Dies ist ein Arbeitsplatz." Der Frauenschwarm sieht das Ganze locker. "Es tut mir leid. Wenn ich aufgeregt bin, vergesse ich meine Hose", verrät er verschmitzt. Als die Schauspielerin vorschlägt, ihm ein paar Klamotten zu besorgen, meint Jason nur lachend: "Keine Chance!"

Es ist nicht das erste Mal, dass der 44-Jährige zeigt, was er hat. Erst vor wenigen Monaten machte Jason auf seinem Instagram-Account Werbung für seine eigene Modemarke – und das ganz unter dem Motto Sex sells. In dem Video hielt das Kraftpaket seinen blanken Hintern in die Kamera.

Getty Images Jason Momoa im November 2022

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Getty Images Jason Momoa, Model

