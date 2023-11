Wer moderiert das nächste Mal "Wer stiehlt mir die Show?"

Wer lacht denn dieses Mal als Letzter? Vor zwei Wochen startete die neue Staffel von Wer stiehlt mir die Show?. Dieses Mal wollen Florian David Fitz (48), Matthias Schweighöfer (42), Hazel Brugger (29) sowie ein Wildcard-Gewinner dem Moderator Joko Winterscheidt (44) die Sendung wegschnappen. Genau das war den drei Stars in den vergangenen beiden Folgen aber eben nicht gelungen. Hatten sie heute mehr Glück?

In der dritten Folge läuft zwischen den Kandidaten von Beginn an ein offener Schlagabtausch und die Stimmung ist bestens. Vor allem Matthias sorgt mit seinen flotten Sprüchen wie "Kann es sein, dass du dumm bist?" immer wieder für laute Lacher im Publikum. Seiner Mitstreiterin Hazel verging das Lachen aber schnell, denn sie flog als Erstes raus. Auf sie folgte die Wildcard-Gewinnerin Nimul. In der Kategorie "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen!" battelten sich somit Florian und Matthias – und der "Der Schlussmacher"-Star entschied diese für sich. Im großen Finale ist er letztlich für Joko zu stark– Matthias moderiert also in der kommenden Woche die Show!

Auch aktuell steht Joko wieder für "Wer stiehlt mir die Show?" vor der Kamera, wie ProSieben vor wenigen Tagen auf X verriet. Und die Gäste durften den beliebten TV-Host zum Verzweifeln bringen – denn Sarah Connor (43), Lena Meyer-Landrut (32) und sein Kollege Klaas Heufer-Umlauf (40) wollen ihm 2024 die Show stehlen.

ProSieben / Florida TV / Julian Mathieu Florian David Fitz bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023

ProSieben / Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Dezember 2017 in Bochum

