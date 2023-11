Iris Klein zieht heute live ins "Promi Big Brother"-Haus ein

Das Warten hat ein Ende! Heute Abend startet die neue Staffel von Promi Big Brother. Bereits am Samstagabend zogen einige der Teilnehmer in den Container ein – unter anderem auch Peter Klein (56). Er sorgte in diesem Jahr vor allem für Schlagzeilen, nachdem er während der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel eine Affäre mit Yvonne Woelke (42) gehabt haben soll, obwohl er noch mit Iris Klein (56) verheiratet war. Seitdem liefern sich die beiden eine regelrechte Schlammschlacht. Nun könnte es live zum nächsten Streit kommen: Iris wird heute ins "Promi Big Brother"-Haus einziehen!

Wie das Presseportal berichtet, werden heute sowohl der Wildcard-Gewinner Marco Strecker (21) als auch Iris in das "Big Brother"-Haus einziehen. Ihr Ex Peter weiß bisher nicht, dass seine Noch-Ehefrau ebenfalls an der diesjährigen Staffel teilnimmt. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, wie das Aufeinandertreffen der beiden ablaufen wird.

Peter sprach bereits im Haus über seine Ex Iris. Dabei erklärte er, dass die Beziehung zwischen den beiden bereits vor dem Dschungelcamp am Bröckeln war. "Es hat vorher schon nicht mehr gepasst. Aber ich bin nicht nach Australien gereist, um die Partnerschaft zu beenden. Das hat sich einfach so entwickelt, weil sie öffentlich behauptet hat, dass ich sie betrogen hab", führte er aus.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, "Promi Big Brother"-Bewohnerin 2023

SAT.1/Nadine Rupp Peter Klein, "Promi Big Brother"-Bewohner 2023

