Peter Klein verrät: Es kriselte schon vor Dschungel mit Iris

Er plaudert aus dem Nähkästchen! Seit fast einem Jahr halten sich die Schlagzeilen um Peter Klein (56) und seiner Noch-Ehefrau Iris Klein (56) hartnäckig: Angeblich hatte er während der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel eine Affäre mit Yvonne Woelke (42). Seitdem liefern sich alle drei eine regelrechte Schlammschlacht im Netz. Aktuell befindet sich der gelernte Maler aber im Container von Promi Big Brother – und dort verrät Peter das ein oder andere Detail über die Ehe mit Iris!

Kurz nach seinem Einzug wird der 56-Jährige bereits mit Fragen seiner Mitbewohner gelöchert. So will Dominik Stuckmann (31) wissen, ob sich Peter wirklich in Yvonne verliebt hat. "Das stimmt! Wenn du eine Frau hast, die dich nur noch angreift – öffentlich. [...] Und wenn du dann mehr Zuspruch bekommst von der Frau, mit der dir eine Affäre vorgeworfen wird, [...] dann entwickelst du mehr als nur freundschaftliche Gefühle", gibt Peter offen zu. Doch schon vor seiner Reise nach Down Under habe es gekriselt: "Es hat vorher schon nicht mehr gepasst. Aber ich bin nicht nach Australien gereist, um die Partnerschaft zu beenden. Das hat sich einfach so entwickelt, weil sie öffentlich behauptet hat, dass ich sie betrogen hab."

Dennoch ist sich Schlagersänger sicher, dass es nicht zu einem Ehe-Aus hätte kommen müssen. "Wenn wir das Thema privat behandelt hätte – so wie man es ja normalerweise macht – wäre es niemals zur Trennung gekommen", betont er. Ein Liebes-Comeback schließe er heute aus. Ob sich die Wogen zwischen dem einstigen Paar dennoch glätten können? Denn was Peter nicht weiß: Morgen Abend zieht Iris zu ihm in den Container.

