Matthew Perry spendete Michael J. Fox einen "fetten Scheck"

Sie hatten früher ein enges Verhältnis! Ende Oktober starb Matthew Perry (✝54) aus bislang noch ungeklärten Umständen. Der Friends-Darsteller wurde tot in seinem Whirlpool gefunden. Nach seinem plötzlichen Ableben nahmen zahlreiche Schauspielkollegen und Prominente Abschied von dem Serienstar. So auch Michael J. Fox (62). Er und Matthew hatten nämlich eine gemeinsame Vergangenheit: Früher bekam Michael eine wohltätige Finanzspritze von Matthew.

"Matthew und ich hatten im Laufe der Jahre einige Zeit miteinander verbracht", sagt der ehemalige Schauspieler gegenüber ET. Beide hätten oft zusammen Eishockey gespielt. Doch nicht nur der Sport habe die beiden verbunden, sondern auch eine wohltätige Aktion von Matthew für die Michael-J.-Fox-Organisation. "Als sie ihren ersten großen Verkauf [mit ihren Friends-Verträgen] machten und für den Rest ihres Lebens zu Millionären wurden, stellte er einen dicken fetten Scheck an die Stiftung aus", erinnert sich Michael.

Michael hatte 1998 öffentlich gemacht, dass er an Parkinson erkrankt ist. Kurze Zeit später gründete er eine Stiftung für Parkinson-Forschung. Anlässlich der jährlichen Gala strahlte der US-Amerikaner bei einem seltenen Auftritt mit seiner Familie. In einen lilafarbenen Pullover und ein kariertes Jackett gekleidet posierte der Zurück in die Zukunft-Star vor wenigen Tagen auf dem roten Teppich neben seiner Liebsten, die mit ihrem glitzernden Outfit um die Wette strahlt.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox, 2023

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox und seine Familie, November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de