Michael J. Fox strahlt mit Familie auf Parkinson-Benefizgala

Es ist für einen guten Zweck! Michael J. Fox (62) und Tracy Pollan (63) hatten sich im Jahr 1988 das Jawort gegeben. Ihre Liebe wurde durch die Geburt ihrer vier gemeinsamen Kinder Sam, Aquinnah, Schuyler und Esmé gekrönt. 1998 machte der Schauspieler seine Parkinson-Erkrankung öffentlich, die sieben Jahre zuvor diagnostiziert worden war. Im darauffolgenden Jahr gründete er die Michael-J.-Fox-Stiftung für Parkinson-Forschung. Anlässlich der jährlichen Gala der Stiftung zeigt sich Michael bei einem seltenen Auftritt mit seiner Familie.

In einen lilafarbenen Pullover und ein kariertes Jackett gekleidet posiert der Zurück in die Zukunft-Star auf dem roten Teppich neben seiner Liebsten, die mit ihrem glitzernden Outfit um die Wette strahlt. Ebenfalls unterstützt wird der Filmstar bei dem wichtigen Event von drei seiner vier Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern glücklich in die Linse lächeln.

Neben seiner Familie nehmen aber auch einige andere hochkarätige Stars an der Veranstaltung teil. So schließt auch Michaels bester Freund und Co-Star Christopher Lloyd (85) den Hollywoodstar in die Arme, während Justin Long (45) und seine wohl frisch angetraute Ehefrau Kate Bosworth (40) dem "Family Ties"-Darsteller bei seiner Herzensangelegenheit ebenfalls den Rücken stärken.

Getty Images Michael J. Fox und Ehefrau Tracy, November 2023

Getty Images Christopher Lloyd und Michael J. Fox, Schauspieler

Getty Images Michael J. Fox, Justin Long und Kate Bosworth, November 2023

