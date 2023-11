Nach Liebes-Comeback: Cher nimmt Freund in Testament auf

Sie möchte alles mit ihm teilen! Nur wenige Monate waren Cher (77) und ihr Partner Alexander Edwards gemeinsam durchs Leben gegangen, bis sie sich schließlich im vergangenen Mai trennten. Doch anscheinend können die beiden nicht ohneeinander: Nach einigen Spekulationen bestätigten Cher und Alexander ihr Liebes-Comeback auf der Pariser Fashion Week. Und diesmal scheint es ernster denn je zu sein: Cher möchte Alexander in ihr Testament aufnehmen!

Das will jetzt ein Insider erfahren haben: Angeblich möchte die 77-Jährige ihr Testament so ändern, dass ein Teil ihres Vermögens von umgerechnet 330 Millionen Euro an ihren 40 Jahre jüngeren Partner geht. Das soll vor allem ihre Kinder Chaz Bono (54) und Elijah Blue Allman (47) stören – sie wollen Chers Erbe nicht mit ihrem Lebensgefährten teilen. "Während einige Chers Geste als ein herzliches Zeugnis ihrer Zuneigung ansehen, sind andere besorgt über die Auswirkungen, die dies auf ihre bestehende Familiendynamik haben könnte. Chers Vermögen ist zu einem Brennpunkt in einer leidenschaftlichen Debatte geworden", so die Quelle im Interview mit National Enquirer.

Schon während ihres ersten Beziehungsversuchs spielte das Thema Geld eine große Rolle: Angeblich haute die Sängerin ihr gesamtes Vermögen für ihren Freund auf den Kopf. "Cher ist immer sehr vorsichtig mit ihrem Geld umgegangen, aber jetzt wirft sie es diesem Typen nach", verriet damals ein Insider gegenüber Radar.

Cher, Sängerin

Cher und Alexander Edwards, 2023

Cher im September 2022

