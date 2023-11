Total verliebt: Kaia Gerber und Austin Butler genießen Date

Sie gönnen sich Zeit zu zweit! Nachdem sich Austin Butler (32) und Vanessa Hudgens (34) nach rund zehn Jahren Beziehung getrennt hatten, kam er Ende 2021 mit Kaia Gerber (22) zusammen. Seitdem zeigen sich der Schauspieler und die Tochter von Cindy Crawford (57) immer wieder auf den roten Teppichen und stellen dabei zur Schau, wie verliebt sie ineinander sind. Jetzt genießen sie wieder Qualitytime zusammen: Kaia und Austin gehen romantisch Abendessen.

Wie Daily Mail berichtet, war das Paar am Freitagabend zum Dinner in New York unterwegs. Das Abendessen hat wohl einen besonderen Anlass: Vor zwei Jahren begannen Kaia und Austin sich zu daten. Dafür wählte das Model einen langen braunen Wollmantel und einen grauen Schal. Der "Elvis"-Darsteller trug ein komplett schwarzes Outfit. Beide sehen auf den Paparazzi-Bildern glücklich aus und wirken total vertraut.

Im Mai waren Kaia und Austin mit ihren Eltern gemeinsam Essen. Das Duo besuchte mit Cindy und Rande Gerber (61) ein italienisches Restaurant in Culver City. Für das Doppeldate kleideten sich alle vier ziemlich lässig und machten auch sonst einen entspannten Eindruck.

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im März 2023

Getty Images Austin Butler und Kaia Gerber gemeinsam bei der Vanity Fair Oscar Party

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford, 2021

