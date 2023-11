Unter Tränen: HealthyMandy spricht im TV über Baby Rios Tod

Sie musste einen tragischen Verlust verkraften. HealthyMandy und ihr Partner FitnessOskar hoffen seit Jahren auf gemeinsamen Nachwuchs. Als die Influencerin im vergangenen Jahr dann schwanger wurde, schien ihr Traum endlich wahr zu werden. Doch es sollte alles anders kommen. Schmerzlich teilten sie ihrer Community mit, dass Baby Rio an einer Autoimmunkrankheit verstorben sei. Nun spricht Mandy offen und ehrlich über den wohl schlimmsten Tag ihres Lebens.

In der NDR-Sendung "deep und deutlich", die am 25. November zu sehen sein wird, erinnert sie sich an die schwere Zeit zurück. Der Abschied von ihrem geliebten Kind bleibt ihr wohl für immer in Erinnerung. "Da standen zwei Ärzte und die Krankenschwester vor der Tür und schütteln nur mit dem Kopf", erklärt sie. Als ihr die ausweglose Situation geschildert wurde, war für sie klar: "Ich möchte nicht, dass er leidet." Zwar sei sie aktuell wieder schwanger, jedoch betont sie auch: "Man muss lernen, ein Leben zu leben, was nie wieder vollkommen sein wird [...]. Man hat in dieser Bubble gelebt, wo man nie dachte, dass Kinder sterben."

Über den Verlauf ihrer jetzigen Schwangerschaft informieren Mandy und Oskar ihre Community derweil mit regelmäßigen Instagram-Posts. "Beim heutigen Ultraschall hat unser Baby uns [...] deutlich spüren lassen, dass alles gut ist, indem es wild gestrampelt, geboxt und Pirouetten gedreht hat", schrieben sie sichtlich erleichtert.

